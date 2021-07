Sambi Lokonga sta per diventare un giocatore dell'Arsenal. Il Daily Mail infatti riporta che la trattativa tra i gunners e l'Anderlecht sia stata chiusa per una cifra di 15 milioni di sterline più bonus, con il giocatore che ha firmato un contratto di cinque anni. Si attende solo l'ufficialità, che dovrebbe arrivare dopo il periodo di quarantena previsto che il 21enne belga dovrà fare una volta arrivato in Inghilterra.