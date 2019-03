Monchi saluta la Roma e vola all'Arsenal. A raccontarlo è il tabloid Mirror, secondo cui l'ex direttore sportivo della Roma - in seguito all'addio ai giallorossi - starebbe valutando la proposta dei Gunners con la seria intenzione di accettare la missione londinese. L'offerta pare sia già arrivata: in estate, insomma, il dirigente potrebbe già prendere possesso della nuova scrivania con affaccio sull'Emirates. Ecco, chiaramente i primi nomi di una sua fantomatica lista stanno già circolando. E tra questi ci sarebbe anche Daniele Rugani, difensore classe 1994 attualmente in forza alla Juventus. Il centrale, dopo essere stato vicino al Chelsea nella scorsa annata, potrebbe nuovamente ricevere lunghe, lunghissime sirene inglesi.