Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, l’Arsenal sarebbe vicino all’acquisto di Ben White. I Gunners sono da tempo sulle tracce del difensore e dopo essersi visti respingere la prima offerta hanno continuato a trattare con il Brighton. L’accordo dovrebbe essere stato trovato sulla base di 50 milioni di sterline più bonus. I due club stanno discutendo ancora su qualche dettaglio, mentre le trattative con il giocatore sono in stand by visto la sua convocazione ad Euro2020, ma nei piani della dirigenza non dovrebbero essere un ostacolo.