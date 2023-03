Martin Odegaard sta vivendo una stagione eccellente. L'ex giocatore del Real Madrid brilla in un Arsenal leader della Premier League, ed è un tassello fondamentale per Mikel Arteta. Tale è la fiducia che l'allenatore spagnolo ha nel norvegese, che gli ha conferito già la fascia di capitano. Quindi, nonostante il suo contratto scada nel 2025, i Gunners vogliono assicurarsi che Martin Odegaard faccia parte della prima squadra dell'Arsenal per altri anni. Secondo le informazioni di Football Transfers, i londinesi hanno messo sul tavolo un'offerta di rinnovo fino al 2030.