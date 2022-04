L'ivoriano Nicolas Pépé non ha rispettato le attese in casa Arsenal. Ingaggiato nell'estate 2019 per ben 80 milioni di euro, ora il suo tempo a Londra sembra essersi concluso. La dirigenza dei gunners, infatti, sarebbe in attesa di offerte per liberarsene ed accetterebbe anche richieste da 30 milioni di euro. Lo riporta The Sun.