L'Arsenal, in vista della prossima stagione, guarda in Portogallo per rinforzare la rosa. Dalle indescrizioni raccolte da A BOLA, si fa sempre più spazio, nei pensieri dei Gunners, il nome di Pepe. L'esterno del Porto, dopo la partenza di Luis Diaz, ha trovato sempre più fiducia e minutaggio con i dragoes, e adesso è entrato nel mirino della squadra allenata da Arteta.



Il nativo di Foz do Iguaçu, in stagione, ha collezionato 27 presenze, segnando 4 gol e servendo 4 assist. Il brasiliano è legato alla squadra allenata da Conceiçao con un contratto fino al 2026, e sul suo cartellino è presente una clausola rescissoria di 60 milioni.