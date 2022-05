Secondo quanto riportato da The Telegraph, l'Arsenal pensa a Raheem Sterling per aumentare la qualità offensiva. I gunners, nel corso della prossima sessione di mercato, vuole portare dalle parti di Londra l'esterno anglo-giamaicano. Il numero 7, cresciuto calcisticamente a Liverpool, è in scadenza nel 2023 con il Manchester City.



La squadra guidata da Mikel Arteta, in caso di qualificazione in Champions League, vuole presentarsi con il botto nella massima competizione europea. Sterling, in 337 partite con i citizens, ha segnato 130 gol in 337 partite, risultando un giocatore spesso decisivo all'interno degli schemi di Pep Guardiola. Quest'anno, il numero 7 ha segnato 15 gol e servito 6 assist in 40 partite tra Premier League e Champions League.