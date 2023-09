Come si apprende dall'Express, alcuni scout dell'Arsenal erano presenti all'incontro del Reading contro l'Exeter nell'EFL Trophy (una sorta dell'equivalente inglese della Coppa Italia di Serie C). Nel mirino due giocatori in particolare, entrambi di 18 anni: si tratta del difensore neozelandese Tyler Bindon e dell'attaccante Caylan Vickers, entrambi in forza ai Royals che sono appena retrocessi in League One.