L'Arsenal continua a spingere per Ever Banega. In giornata, come riportato da gazzamercato.it, l'agente dell'argentino, Marcelo Simonian, è volato a Londra, dove in serata è previsto un incontro con la dirigenza dei Gunners per parlare del possibile affare. Emery, neo tecnico dei londinesi, vorrebbe riabbracciare l'argentino, già allenato al Siviglia. Dal canto suo l'ex Inter ha qualche remora nel lasciare gli andalusi dopo la deludente avventura in nerazzurro.