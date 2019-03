Domani all'Emirates Stadium, nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, l'Arsenal è chiamato a ribaltare il 3-1 patito settimana scorsa contro il Rennes. I Gunners, rispetto al poco felice match d'andata, avranno a disposizione un'arma in più: Alexandre Lacazette, al quale la UEFA ha fatto uno 'sconto di pena'.



Il centravanti francese, infatti, era stato espulso per condotta violenta nella partita di andata dei sedicesimi contro il BATE Borisov: sul risultato di 1-0 in favore della formazione bielorussa, aveva rifilato una gomitata al terzino avversario Aleksandar Filipovic. Per questo gesto, Lacazette aveva ricevuto una squalifica di 3 partite: 2 le ha saltate (il ritorno vittorioso contro il BATE e la già citata andata degli ottavi contro il Rennes) e la prossima sarebbe stata la gara di domani.



Invece, la Commissione Disciplinare dell'organo calcistico europeo ha accolto il ricorso del club londinese e ha ridotto la squalifica da 3 a 2 partite. Quindi, il giocatore l'ha già scontata tutta e sarà regolarmente a disposizione di mister Emery.