Il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic ha risposto ai rumors che vogliono l'Arsenal sulle tracce del trequartista classe '91 James Rodriguez. A giugno scade il prestito biennale del colombiano dal Real Madrid e i Gunners sarebbero pronti a pagare circa 4 milioni per rilevare i restanti 6 mesi del prestito. "Vedremo come andrà la seconda metà di stagione e prenderemo una decisione". A proposito di un possibile riscatto immediato per rivendere il calciatore: "Non è nel nostro stile; se il Bayern acquista un giocatore, lo fa per tenerselo".