Unai Emery, manager dell'Arsenal, dice la sua sul mercato dei Gunners (in Premier chiude domani alle 18) a Sky Sports News: "Proveremo ad acquistare un nuovo difensore centrale in queste ultime ore di mercato. Un giocatore che possa esserci d'aiuto. Stiamo lavorando per trovare la persona giusta, un innesto che possa darci una mano. Sono felice dei nostri giocatori difensivi, ma stiamo facendo un tentativo in queste ultime ore". Non tramonta l'idea Rugani.