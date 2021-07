L'Arsenal non molla Ben White. Come riportato dal Daily Star infatti i gunners avrebbero alzato ulteriormente l'offerta per il difensore, con Arteta che lo vede come il futuro capitano della squadra. Per questo, dopo essersi visti rifiutare dal Brighton la seconda offerta di 42 milioni di sterline + 4 di bonus, avrebbero offerto 48 milioni più 6 di bonus. I seagulls sono fermi alla loro valutazione di 50 milioni di sterline, cifra che secondo il tabloid l'Everton sarebbe pronto a mettere sul piatto. I gunners però avrebbero già trovato l'accordo con il giocatore, che sembrerebbe aver comunicato ai compagni di nazionale che la trattativa è vicina alla conclusione.