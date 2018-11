Lucas Torreira, ex centrocampista della Sampdoria ora all'Arsenal ha rilasciato un'intervista al London Evening Standard: "Il primo giorno che sono arrivato qui mi hanno detto che il mio armadietto si trovava tra quello di Ozil e quello di Lacazette. Qualcosa che fino a poco tempo prima avrei potuto solo sognare. Un privilegio divenuto realtà".



SU EMERY - "E' importante che possa spiegarmi tutto in spagnolo, perché i concetti di squadra talvolta possono essere complicati".



SUI MIGLIORAMENTI - "L'anno scorso ero abituato alla Sampdoria a giocare con tre centrocampisti, ora mi sto abituando a giocare a due. Ci sono molte cose che posso migliorare, e nel tempo lo farò. Anche l'intesa con Xhaka migliorerà e così anche il gioco di squadra".



SU LONDRA - "Trasferirsi a Londra è stato completamente nuovo per me. Un altro paese, un'altra cultura, un altro modo di vivere. Passo molto tempo ad allenarmi ma sfrutto il mio tempo libero per conoscere la città. Ci sono molte cose nuove da conoscere e io non vedo l'ora di passare molto tempo a Londra. La sfida più grande è stata quella col clima, ma mi piace giocare nel campionato più importante del mondo".