C’è un giovane difensore turco che gioca nello Stoccarda del quale si parla un gran bene. Si chiama Ozan Kabak, classe 2000 e nativo di Ankara, ma cresciuto calcisticamente nel Galatasary. Nel gennaio del 2019 la squadra turca lo ha venduto allo Stoccarda per la cifra di 11 milioni di euro, ed il suo percorso di crescita ha subito una improvvisa accelerata. Le continue buone prestazioni, infatti, hanno fatto alzare le antenne ad alcuni dei maggiori club della Premier League. Come riporta l’Express, Arsenal, Tottenham e Manchester United hanno puntato il giocatore e sono disposti a spendere una cifra vicino ai 15 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni sportive. Sicuramente lo Stoccarda non mollerà facilmente la presa su Kabak.