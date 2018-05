A new dawn. A new era. A new chapter.#WelcomeUnai pic.twitter.com/kGrE2gMLQl — Arsenal FC (@Arsenal) 23 maggio 2018

La notizia era nell'aria da qualche giorno, con anche l'annuncio del diretto interessato attraverso il proprio sito internet. Ora, però,. Il tecnico basco arriva dopo la scadenza del suo contratto col Paris Saint-Germain, dove è rimasto per due stagioni.Con la nomina di Emery prende ufficialmente il via l'era del dopo Wenger, rimasto alla guida dei Gunners per 22 stagioni.