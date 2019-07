Dopo tanta attesa, l'Arsenal ha ufficializzato il primo vero colpo del suo mercato estivo. Dopo il superamento delle visite mediche del giocatore, è stato reso noto l'ingaggio in prestito per la prossima stagione del centrocampista classe '96 Dani Ceballos, proveniente dal Real Madrid. Anche il club spagnolo ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali l'accordo con i Gunners per la cessione del campione europeo Under 21, a lungo nel mirino anche del Milan.