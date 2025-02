Arsenal, ufficiale: Havertz si opera, stagione finita. Il comunicato sull'infortunio

. I ‘Gunners’ hanno annunciato attraverso un comunicato ufficiale che il calciatore tedesco dovrà operarsi e salterà tutte le partite che restano in questa stagione. Una brutta notizia e un nuovo stop che si aggiunge a quelli di, in quella che è vera propria crisi in attacco.L’Arsenal ha diramato una nota ufficiale: “Possiamo confermare che Kai Havertz ha subito un infortunio al bicipite femorale durante un allenamento a Dubai la scorsa settimana. I successivi accertamenti e le visite specialistiche hanno confermato che l’infortunio richiederà un intervento chirurgico, che avrà luogo nei prossimi giorni. Subito dopo l’intervento, Kai inizierà il suo programma di recupero e riabilitazione, che dovrebbe estendersi alla preparazione pre-stagionale per la prossima stagione. Tutti i membri del club sono impegnati a sostenere Kai per assicurarsi che torni in piena forma il prima possibile”.Brutto colpo per l’Arsenal, che perde il suo capocannoniere stagionale con 15 gol e 5 assist in 34 presenze tra Premier League, Champions League, FA Cup e Carabao Cup. Numeri importanti per il tedesco classe 1999.