Craig Bellamy, ex attaccante di Liverpool, Manchester City e della Nazionale gallese, ha parlato ai microfoni di Sky Sports del futuro di Aaron Ramsey, che con lui ha giocato nel Galles e che a fine stagione potrebbe lasciare l'Arsenal a parametro zero: "Penso che l'Arsenal l'abbia già perso, penso se ne andrà. A gennaio o in estate, andrà a giocare altrove. Quattro o cinque anni fa tutti lo volevano, ora è tempo di andare via da Londra".