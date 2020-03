Cesc Fabregas, ex centrocampista dell’Arsenal e attualmente in forza al Monaco, durante un’intervista per Arseblog di aver contattato personalmente Xabi Alonso nell’estate del 2009, per convincerlo a unirsi ai Gunners: “Ho telefonato a Xabi tutta l’estate, lui moriva dalla voglia di venire all’Arsenal. Abbiamo parlato con chiunque all’interno del club per fare in modo di completare il trasferimento, ma non ci siamo riusciti. Quando un giocatore vuole cambiare squadra la trattativa risulta più semplice, penso che i Gunners abbiano perso una grande occasione”.