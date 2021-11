L'Arsenal torna su Isco dopo averlo inseguito per tutta l'estate. L'interesse per il trequartista spagnolo non è mai scemato e a gennaio c'è la concreta possibilità che le parti trovino l'accordo per il trasferimento, come riporta Todofichajes. Il calciatore sarebbe stufo del poco impiego ed è disposto a valutare la proposta dell'Arsenal. I Gunners avrebbero proposto al Real Madrid di sostenere tutto l'ingaggio pur di spendere zero per il cartellino. Isco era stato seguito anche dal Milan la scorsa estate salvo poi, su indicazione di Pioli, puntare tutto Brahim Diaz.