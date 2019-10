Paul Merson, ex centrocampista dell'Arsenal, parla al Sun di Ozil, fuori dai piani di Gunners: "Fino a quando resterà nel club, l'Arsenal non riuscirà ad ingaggiare top player perché il suo stipendio di 350.000 sterline a settimana è irraggiungibile. È un problema. Ramsey, per esempio, ha lasciato i Gunners perché non gli hanno offerto un contratto simile a quello del tedesco".