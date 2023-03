Gabri Veiga, centrocampista spagnolo classe 2002, è molto richiesto in Europa. Il Real Madrid e il Manchester United sono i primi club che si sono mossi per il giocatore del Celta Vigo. Nonostante ciò, da una live su Twitch di Diario AS è emerso che il sogno del calciatore è sempre stato giocare per l'Arsenal. I Gunners, ad oggi, sono in vantaggio sulle contendenti ed Arteta è molto interessato ad averlo in squadra per la prossima stagione.