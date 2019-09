Alex Iwobi, centrocampista offensivo nigeriano, è passato dall'Arsenal all'Everton in estate. Nipote i Jay Jay Okocha, il classe '96 fa parlare di sé in patria. Queste le parole di Nwankwo Kanu, ex attaccante proprio dell'Arsenal: "I Gunners hanno fatto un errore, al 100%. Non so perché lo hanno lasciato andare, è un ragazzo che, dentro e fuori, è l'Arsenal. Voleva sempre fare del suo meglio per il club. Ama il club. Era uno di loro, è stato uno shock. Non ci potevo credere, ma questo è il calcio" le parole dell'ex Inter a Goal.