Il Daily Mirror riporta le parole di Slavisa Jokavnovic, allenatore dello Sheffield United, riguardo l'interesse dell'Arsenal per Aaron Ramsdale: "Sto parlando con lui, crede che possa essere una buona mossa per se stesso ma non è un male per lui se resta con noi. Alla fine è una decisione dell'Arsenal. Se lo vogliono, devono spendere molti soldi. Può succedere, ma è qualcosa che non voglio. Se mi chiedi se voglio venderlo per £ 100 milioni, dico di no. L'Arsenal spinge da una parte e io tiro da un'altra. Aaron non ha il mio permesso per andarsene ma capisco la situazione. Sarò più soddisfatto se questo ragazzo resta, ma se non accadrà gli farò gli auguri, è naturale che voglia giocare in Premier League". L'allenatore delle blades conferma quindi l'intenzione del portiere di trasferirsi a Londra, ma lo farà solo se verranno accontentate le richieste.