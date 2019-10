Al termine della partita di Europa League contro il Vitoria Guimaraes, l'attaccante dell'Arsenal Nicolas Pepé ha parlato delle difficoltà incontrate nei suoi presi in Inghilterra: “E' un campionato completamente diverso dalla Ligue 1 e ho dovuto adattarmi in fretta, avendo pesanti aspettative nei miei confronti. Non è stato facile, ma per fortuna compagni e allenatore mi hanno sempre dato fiducia. Non sto benissimo dal punto di vista fisico, visto che ho disputato la Coppa d'Africa e non ho fatto una preparazione perfetta”. Il calciatore ivoriano è stato acquistato dal Lille per 80 milioni di euro la scorsa estate ed è stato un obiettivo concreto del Napoli.