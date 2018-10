Aaron Ramsey continua a non voler rinnovare il suo contratto alimentando le voci che lo vogliono in contatto (fra le altre) anche con Inter, Milan e Juventus. È destinato a lasciare l'Arsenal e secondo il Daily Mirror il tecnico Unai Emery ha individuato in Ever Banega, sua vecchia conoscenza con il Siviglia il rinforzo ideale per prenderne il posto