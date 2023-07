Jurrien Timber, difensore classe 2001 dell'Ajax, ha svolto le visite mediche con l'Arsenal. I Gunners, secondo Sky Sports UK, dovrebbero pagare circa 44,5 milioni di euro per il giocatore. Subito dopo di lui, secondo l'emittente, dovrebbero svolgersi anche le visite di Declan Rice, in arrivo nell'organico di Arteta per 123 milioni.