E' giunta ai titoli di coda l'avventura all'Arsenal di Willian, fantasista brasiliano che si è unito ai Gunners appena un anno fa. Il 32enne, riporta Sky Sports UK, starebbe pensando ad un clamoroso ritorno al Chelsea, squadra in cui ha militato per sette anni. L'Arsenal, però, forte di un contratto di altri due anni con cui Willian è legato al club, ha fissato il prezzo a non meno di 15 milioni, cifra ritenuta troppo alta dai neo-campioni d'Europa. Per questo per il trequartista si è aperta una pista negli Stati Uniti in MLS, dove alcuni club hanno iniziato a chiedere informazioni.