Secondo il Daily Mail, l'Arsenal sarebbe in trattativa con il Corinthians per la cessione di Willian. Il brasiliano era arrivato all'Emirates lo scorso anno a parametro zero ma non ha mai convinto del tutto Arteta, che quest'anno non lo ha mai preso in considerazione. Ecco perché i gunners stanno lavorando con il club dove è cresciuto il giocatore per liberarsi del suo stipendio da 190.000 sterline a settimana, lasciandolo partire a zero.