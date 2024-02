Arsenal e Chelsea: occhi su Kudus

Arsenal e Chelsea sono sempre attente alle giovani promesse. Infatti sembrerebbe che entrambi i club londinesi hanno messo nel mirino Mohammed Kudus del West Ham, arrivato dall’Ajax la scorsa estate, lo riporta Fichajes.Net.



I DETTAGLI - Il ghanese classe 2000 ha realizzato 9 reti e fornito 2 assist in 27 presenze con la maglia degli Hammers, normale quindi che top club della Premier League si siano interessati al calciatore. Il prezzo per strapparlo al West Ham si legge potrebbe aggirarsi intorno ai 45 milioni di euro, in quest’ottica il Chelsea sembrerebbe avvantaggiato rispetto ai Gunners, che prima devono vendere per poter reinvestire il denaro. Il contratto del ghanese scadrà nel 2028.