Arsène Wenger non si nasconde e, durante la trasmissione beIN Sports alla quale collabora come commentatore, svela una possibilità per il suo futuro: "Il Manchester United è un lavoro sognato da qualsiasi tecnico" ha dichiarato l'ex Arsenal che si candida per guidare la panchina dei Red Devils in caso di esonero di Solskjaer: "Ho fiducia, ho coraggio, ho idee...".

Oltre al francese in lizza per lo United ci sono anche Allegri, Rodgers e Pochettino.