L'Arsenal si prepara a vivere la prima stagione del dopo Wenger e, nelle prossime ore, scioglierà le riserve sul suo erede. Dopo settimane di contatti e trattative coi vari Allegri, Luis Enrique ed Arteta, alla fine la scelta dei Gunners è ricaduta su Unai Emery, in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain.



SORPASSO AD ARTETA - Arteta, ex centrocampista dell'Arsenal e attuale assistente di Pep Guardiola al Manchester City, sembrava essere a un passo dalla sua prima esperienza in panchina, ma nelle ultime ore il tecnico basco è passato in pole position.