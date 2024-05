Arteta: "L'Inter ha fatto qualcosa di straordinario. Milan? Con Pioli grande passo avanti. Mi piace Thiago Motta"

Getty Images

L'ha solo sfiorato per il secondo anno di fila la vittoria della Premier League, cedendo al Manchester City, ma perarriva comunque un riconoscimento prestigioso.Il tecnico dei Gunners è stato premiato agli European Globe Soccer Awards e sui social ha celebrato il trionfo: "Grazie Globe Soccer per questo premio. Mi sento onorato e molto grato. Quando ho deciso di interrompere la mia carriera da calciatore, pensavo che tutte le gioie e i momenti più belli del calcio fossero finiti. E mi sbagliavo totalmente. Ora lo amo ancora di più, mi sento così appassionato. Devo ringraziare tutti i giocatori, gli allenatori e tutte le persone coinvolte nel club per aver reso le mie giornate così piacevoli, così stimolanti e per avermi supportato in questo viaggio che abbiamo iniziato quattro anni fa e che spero ci porterà direttamente in cima. e vincere molti trofei".

- A margine della premiazione, Arteta ha parlato a Sky Sport e ha svelato di seguire anche il campionato italiano: "Mi piace molto la Serie A per gli allenatori di alto livello e di grande esperienza. Quello che ha fatto l'Inter nelle ultime stagioni è straordinario. Il progetto del Milan mi è piaciuto molto, con tanti giovani di talento e con Pioli che ha fatto fare al club un grande passo in avanti. Mi piacciono anche i giovani come Thiago Motta, lo conosco da quando avevamo 15 anni perché giocavamo entrambi nella Masia. Il suo Bologna mi è piaciuto, anche per come ha giocato".