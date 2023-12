Prosegue la 18a giornata di Premier League, con lo scontro al vertice tra Liverpool e Arsenal. La squadra di Arteta, ospite ad Anfield, pareggia 1-1 strappando un punto che vale un leggero allungo in classifica sui diretti rivali dell'Aston Villa, fermato ieri dal pareggio con lo Sheffield United. E soprattutto scongiura l'attacco alla vetta da parte della squadra di Klopp.



LA PARTITA - Il match si apre subito con il gol di Gabriel che di testa scavalca un mal posizionato Alisson sulla punizione di Odegaard. Sullo 0-1, fa discutere un tocco di mano di Odegaard in area, con rigore non assegnato dall'arbitro. La risposta del Liverpool arriva alla mezzora quando Salah raccoglie un lancio millimetrico di Alexander-Arnold, rientra sul sinistro convergendo verso il centro dell'area e spara sotto la traversa il gol del pareggio. In un match fatto di ribaltamenti di fronte e in cui i Reds sfiorano la vittoria con una traversa di Alexander-Arnold da posizione ravvicinata, le due squadre si spartiscono la posta in palio. La classifica là in alto rimane invariata: guida l'Arsenal, seguono Liverpool e Aston Villa a un punto di distanza.