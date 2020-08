Arthur Melo risolve i problemi con il Barcellona e anticipa l'arrivo a Torino al 23 agosto per essere a disposizione al raduno del giorno seguente? In Spagna è giallo sull'accordo tra il centrocampista brasiliano e il club blaugrana. Secondo quanto riferito da La Vanguardia, questa settimana gli avvocati di Arthur hanno incontrato i corrispettivi del Barça e raggiunto un'intesa, che include una piccola sanzione economica al giocatore per il procedimento disciplinare aperto a seguito del mancato rientro dal Brasile lo scorso 27 luglio per riunirsi alla squadra. Un accordo che sarebbe stato suggellato dall'incontro avuto al rientro in Catalogna con Eric Abidal e che permetterebbe quindi all'ex Gremio di ancipare il viaggio in Italia e l'inserimento nella rosa bianconera.



... O FORSE NO? - Non tutte le fonti spagnoli viaggiano nella stessa direzione, anzi: nelle ultime ore Sport rivela che, al contrario delle precedenti indicazioni, non sarebbe ancora stato raggiunto un accordo tra le parti per chiudere il procedimento disciplinare, un dettaglio questo che impedirebbe ad Arthur di incorporarsi alla Juve prima del 30 agosto (come previsto nell'accordo stipulato per lo scambio con Pjanic), nonostante lo stesso centrocampista possa svincolarsi dal Barça al termine della Champions League. Il nodo da risolvere riguarderebbe proprio la sanzione economica da comminare ad Arthur, che nei piani della società blaugrana dovrebbe essere estremamente salata. Un giallo in piena regola, la Juve aspetta per capire se Arthur potrà essere o meno a Torino il 24 agosto per il raduno.