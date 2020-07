"Non mi sarà mai tolta la passione". Una vera e propria bordata proposta da Arthur, non è passata inosservata la frase postata in questi giorni dal centrocampista del Barcellona acquistato dalla Juventus per la prossima stagione. Parole con un chiaro indicatore che la stessa Juve conosce bene: Arthur è ancora furioso per il trattamento ricevuto dal Barça e dai suoi dirigenti, così come per le esclusioni di Setién che non gli sono piaciute. Si è sentito messo alla porta e costretto ad andare via quando si trovava bene, senza colpe ma solo perché unica plusvalenza realizzabile.





ALTRO COLPO - Questo non toglie che comunque la Juve è stata una scelta fatta in modo chiaro da Arthur che arriverà a Torino dopo la metà di agosto, ha già parlato anche con Sarri e non vede l'ora di smentire chi lo ha fatto fuori dal Barcellona. Inoltre, il mercato bianconero a centrocampo non finisce qui: il ds Paratici tra fine agosto e settembre preparerà almeno un altro acquisto in quel reparto da cambiare e ringiovanire, dove è mancata troppo spesso continuità e qualità in questa stagione. Fredda la pista Tonali, Pogba è lontano, Zaniolo blindato: occhio alle sorprese, ma di certo la Juve a centrocampo ha ancora intenzione di intervenire.