Intervistato da El Periodico, il centrocampista Arthur Melo racconta l'arrivo al Barcellona: "Conosco la filosofia del Barça, non dimenticavo mai di guardare le loro partite alla tv. Hanno sempre favorito la tecnica qui, con giocatori particolarmente offensivi. Tutti parlavano del mio stile di gioco all'epoca dicendo che sarebbe stato perfetto per giocare al Barcellona. Io non lo dicevo, ma me lo sentivo. Ogni volta che mi chiedevano dove volessi giocare, la mia risposta era sempre la stessa: Barça!".