Ci siamo, la Juve è pronta a risolvere la prima grana legati ai giocatori di troppo. Per quanto sembrasse la più difficile, è proprio la pista Arthur ad aver raggiunto il rettilineo finale prima delle altre. Con il centrocampista brasiliano che è pronto a tornare in Italia dopo la fallimentare parentesi al Liverpool: è la Fiorentina a puntare sul suo rilancio, un progetto che ha convinto Arthur più degli altri nonostante in Premier ci fossero alternative più vantaggiose economicamente soprattutto per il club bianconero (vedi Wolverhampton)



I DETTAGLI - Arthur andrà quindi alla Fiorentina di nuovo in prestito con diritto di riscatto, fissato tra i 16 e i 20 milioni bonus inclusi, quanto basterebbe alla Juve in caso di cessione a titolo definitivo per evitare almeno la prossima estate una minusvalenze. Il club viola pagherà circa 3 milioni netti di ingaggio al giocatore, il resto sarà poi da definire con la Juve tra quanto verrà comunque pagato dai bianconeri e quanto dovrà rinunciare Arthur: il contratto con la Juve parla infatti di un ingaggio da 5,5 milioni netti più bonus quasi automatici a salire fino a 9.