Il Barcellona sta pensando alla cessione del centrocampista Arthur e sia l'Inter che la Juventus si sono dimostrate interessate. È però lo stesso brasiliano a ribadire di non voler lasciare il club catalano con queste dichiarazioni riportate da Goal.com.



"Ci sono sempre speculazioni di mercato sul mio conto, ma ho le idee chiare. L'unica opzione che mi interessa è quella di rimanere al Barcellona. L'interesse di grandi club (Inter e Juve ndr.) fa sempre piacere ed è un segnale positivo, ma penso solo a giocare per il Barcellona e per molti anni".