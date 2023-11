Arthur sta ritrovando se stesso alla corte di Vincenzo Italiano. Tanto che la Fiorentina, anche pubblicamente, ha già manifestato interesse a trattenerlo anche in futuro. Ma solo a patto che la Juve sia da subito disposta a rivedere quell'accordo definito in estate, che prevede un diritto di riscatto fissato a quota 20 milioni di euro. Troppi per il club viola, che punterebbe in realtà a un nuovo prestito.