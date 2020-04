Tra i nomi che l'Inter ha sondato col Barcellona per l'eventuale via libera all'operazione che prevederebbe il passaggio in blaugrana di Lautaro Martinez c'è anche quello del centrocampista brasiliano Arthur. Un vecchio pallino della dirigenza nerazzurra, un giocatore molto apprezzato per qualità tecniche e fisiche e duttilità pure da Antonio Conte.



Queste le sue parole in merito, riportate da La Gazzetta dello Sport: "Per qualsiasi giocatore è motivo d'orgoglio essere accostato a un club tanto importante e riconosciuto a livello mondiale come l'Inter. Un club con un grande allenatore e giocatori di livello mondiale".



Arthur ha però frenato le recenti voci di mercato: "In questo momento penso solo al Barcellona, mi trovo molto bene sia nella squadra che in questa città e sinceramente continuo a vedermi vestito di blaugrana per ancora molti anni".