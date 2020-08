Arthur è già ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus e a breve si aggregherà alla squadra allenata da Andrea Pirlo. Con un post pubblicato sul proprio profilo instagram ha però volto mandare un ultimo toccante messaggio al Barcellona club che gli è rimasto nel cuore.“Dirsi addio e è sempre difficile, mi sono sentito a casa. Lascio una società incredibile che avrà sempre un posto nel mio cuore, che mi ha fatto scoprire una nuova cultura e mi ha fatto crescere come calciatore e soprattutto come persona. Mi sento molto fortunato per aver giocato con dei calciatori che oggi posso considerare amici, persone con un cuore enorme, e di aver avuto dei tifosi del genere, che mi hanno dimostrato una affetto incredibile. Sono orgoglioso di aver difeso la maglia di una delle squadre più forti del mondo. Oggi è il giorno dell’addio, ma il Barcellona avrà sempre il mio cuore. Grazie di tutto, Barcellona”.