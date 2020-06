Poi chissà, col tempo, se l'allenatore della Juve volesse insistere, potrebbe anche diventare un regista basso. Così come un trequartista. D'altronde pure il bosniaco si è adattato un po' alla volta a questa posizione. Ma per il momento Arthur non è niente di tutto questo.. Ma non è un regista, né un cursore come il Sami Khedira di allegriana memoria.Arthur andrà quindi a portare qualità in un centrocampo come quello bianconero che ne ha bisogno.come può fare in questo momento soprattutto Blaise. Se poi si dovesse passare a un sistema con un centrocampo a quattro in linea, potrebbe sostenere l'altro mediano.– A prima vista può sembrare quindi un giocatore del tutto adatto al calcio di Sarri per come ci eravamo abituati a intenderlo prima dello sbarco del Comandante a Torino. Ma non è una sua richiesta, perché l'operazione ha avuto prima di tutto delle basi economiche. Poi toccherà a Sarri farlo fruttare al meglio, sempre che sia lui in panchina la prossima stagione.: sette anni in meno di Pjanic, ingaggio più leggero, eccetera eccetera. Ma Pjanic prima della recente flessione era riuscito a imporsi come un top, diventando il regista su cui è stata costruito il centrocampo della Juve di Allegri prima e di Sarri poi.Dei motivi ci saranno stati. La speranza della Juve è che questi siano tutti inseribili nella categoria degli errori di gestione del Barcellona.