Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa tra Juventus e Barcellona per uno scambio tra Miralem Pjanic e il brasiliano Arthur vede coinvolto anche Leo Messi: "Il fuoriclasse argentino si è esposto su questa trattativa. Lo ha fatto direttamente coi dirigenti: Messi non ha detto una parola per evitare il trasferimento di Arthur, anzi ha fatto sapere di gradire Pjanic per il Barça del futuro", si legge.