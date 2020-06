: l'accordo proposto sarà da circaquanto basta per convincere i suoi agenti che più di così proprio non possono ottenere. Quindi manca ormai il proverbiale sì del giocatore, ultimo baluardo nella sua personalissima resistenza. Anche perché per il resto è tutto definito, i proverbiali dettagli non preoccupano le parti in causa.– Verso la conclusione anche la trattativa tra i due club.(sarebbe stato valutato 18 milioni),per una plusvalenza superiore ai 50 milioni di euro, mentre la valutazione di Arthur avrebbe dovuto sfondare il muro degli 80Ma senza un terzo giocatore nell'operazione, ecco che il lavoro della Juve è volto a ridurre il più possibile questa forbice, per quanto ci sia di mezzo una netta differenza di spesa per gli ingaggi dei due giocatori oltre a quella dell'età (23 anni Arthur, 30 Pjanic):Senza dimenticare che in questi giorni dovrebbe infine arrivare il riscatto da parte del Barcellona di Matheus Pereira per 8 milioni, a completare l'operazione di scambio con Alejando Marques acquistato per 8,2 milioni a gennaio pur essendo in scadenza di contratto., l'incontro con Fali Ramadani in queste ore era votato proprio a trovare la quadra riguardo le mensilità congelate in questa stagione (quattro) da ridistribuire nella prossima (almeno due e mezzo). L'agente aveva a sua volta trovato l'accordo col Barcellona già da tempo, non a caso aveva respinto al mittente anche le nuove proposte di Psg e Chelsea.L'aspetto economico non potrebbe essere più vantaggioso di così, un investimento del genere gli permetterà di arrivare a Torino per restarci anche perché a quelle cifre d'acquisto sarebbe sostanzialmente invendibile almeno per due o tre anni.