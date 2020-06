Così torna un moderato ottimismo tra la Catalunya e Torino, questi possono essere i giorni in cui la Uefa comunicherà ufficialmente i nuovi paletti per rispettare i parametri del Fair Play Finanziario eppure resta forte la volontà da parte del Barça di concludere questa operazione entro il 30 giugnoSì, perché i nomi dei protagonisti principali di questa operazione si possono tranquillamente riportare senza fretta, al centro come sono della trattativa dalla cui riuscita dipenderanno a cascata le altre mosse dei due club.Al di là della buona riuscita dell'operazione con la Juve, il centrocampista brasiliano ha avuto la conferma di essere fuori dai piani futuri del Barça, per quelli presenti sarà considerato solo un'ultima scelta aspettando di capire quanto possa essere necessario utilizzarlo in un'estate intensa come quella che sta per cominciare.E nonostante dichiarazioni più o meno ufficiali, Arthur sta prendendo atto che rischierebbe davvero di perdere un anno se volesse puntare i piedi.La regola d'oro resta la stessa: per Pjanic, serve Arthur. Altrimenti non salta tutto, ma non ci sarà il coinvolgimento del bosniaco. Parallelamente si cercano anche altri incastri, tra giocatori di secondo piano o decisamente futuribili. Discorsi che Paratici affronta sempre in prima persona anche se con una rotazione naturale degli omologhi blaugrana. Troppo importante e delicata questa fase, da cui dipendono davvero tanti aspetti del futuro mercato bianconero, tra bilancio (soprattutto) e mercato.