Sul suo profilo Instagram l'ex Juveoggi al Liverpoolha condiviso un suo pensiero sul 2022 appena giunto al termine e su ciò che lo aspetta nei prossimi mesi. Eccolo qui sotto."2022, l'anno più difficile della mia vita!Un anno calcisticamente complicato, con tanti infortuni, tante critiche che ho dovuto ascoltare in silenzio, senza nemmeno avere la possibilità di svelare la verità, quello che stava realmente accadendo, molte notti insonni per il dolore fisico, molti giorni dentro all'ospedale, l'angoscia di aspettare il medico sperando che non fosse qualcosa che avrebbe potuto rendermi impossibile fare ciò che amo di più: giocare a calcio.L'anno in cui mi sono caricato di più come calciatore per raggiungere i miei obiettivi.Il 2022 è stato l'anno in cui mi sono impegnato di più fuori dal campo, che mi sono allenato di più, che ho lavorato di più, ed è stato l'anno in cui ho avuto più problemi sul campo. Un anno con tante turbolenze emotive nella mia vita personale, un anno in cui più combattevo più le cose andavano fuori strada!E soprattutto... Il 2022 è stato l'anno in cui sono cresciuto di più come persona, come figlio, come fidanzato, come amico, come atleta!Posso solo ringraziare per l'anno 2022, per tutti gli apprendimenti, un anno difficile, una fase difficile.Ma è stato un anno che mi ha dato molti insegnamenti e che porterò nei prossimi anni della mia vita.Grazie 2022 e che arrivi il 2023!Sii Forte, Abbi Fede".