Oggi non è stato presentato solo il giocatore Arthur Melo, ma anche il numero di maglia di Arthur Melo. Ha scelto il 5, un numero che non ha mai indossato prima. Ma è un numero molto significativo, quello che era di Miralem Pjanic, il giocatore che Arthur è venuto in un certo senso a sostituire. In un certo senso, perché è sì arrivato nell'ambito di un'operazione "centrocampista per centrocampista" col Barcellona che ha portato Pjanic in blaugrana, ma il brasiliano ha caratteristiche leggermente differenti dal bosniaco.

