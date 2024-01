Arturo Vidal UFFICIALE al Colo Colo: il ritorno del re

Le damos la bienvenida al futbolista más ganador en la historia de Chile, ¡a nuestro gran Arturo Erasmo Vidal Pardo!



Nos volvemos a encontrar, King pic.twitter.com/3wz8Puj2Zz — Colo-Colo (@ColoColo) January 23, 2024

, centrocampista cileno ex, torna a giocare in patria. Il classe 1987 è ufficialmente tornato al, il club che lo ha lanciato, e che, sui propri profili social ufficiali, annuncia:. Nelle prossime ore Vidal verrà presentato alla tifoseria del Colo Colo, pronta a riabbracciarlo. Ricordiamo che Vidal ha giocato con la maglia del Colo Colo dal 2005 al 2007, prima di trasferirsi a Bayer Leverkusen,, Bayern Monaco, Barcellona,, Flamengo e Atletico Paranaense. In carriera, con i club, Vidal ha collezionato 722 partite e 113 gol.(4 Juve e 1 Inter), due(1 Juve e 1 Inter) e 3(2 Juve e 1 Inter). Con la Juventus, Vidal ha collezionato 171 partite e 48 gol, con l'Inter 71 partite e 4 reti. In, infine, 142 match e 34 gol.